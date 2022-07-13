Активы игорного короля Татарстана в «Азов-Сити» ушли с молотка

Фото: ЗАО «Шамбала»

76-я часть от вложений

В Краснодарском крае с банкротных торгов продали активы ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова в игорной зоне «Азов-Сити». Сумма сделки в 76 раз меньше инвестиций — 3,4 млрд рублей, вложенных в этот проект игорным королем из Татарстана. Казино, гостиница и еще несколько объектов ушли с молотка всего за 44,44 млн рублей.

В состав имущества вошли:

здание игорного заведения «Оракул», лит. А, площадью 1410,9 кв. м, находится в залоге у «Ак Барс» Банка;

здание игорного заведения «Оракул», 2-й этап строительства, лит. Б, площадью 2435,2 кв. м, в залоге у «Ак Барс» Банка;

четырехэтажная гостиница на 90 номеров, лит. В, площадью 7779 кв. м, в залоге у «Ак Барс» Банка;

объект незавершенного строительства — развлекательный комплекс с автостоянкой, лит. Д, площадью 9955,6 кв. м, степень готовности объекта — 8%;

нежилое здание площадью 56,8 кв. м;

котельная;

канализационная насосная станция;

трансформаторная подстанция;

сооружение биологической очистки;

дизельная электростанция.

Фото: kuban.rbc.ru

Покупатель из Владимира



В сообщении о продаже казино и гостиницы указано, что победитель торгов Алексей Петрович Бойков и участник №2 в конечном итоге отказались от приобретения имущества. В итоге договор заключили с третьим участником — ООО «УК «Заря» из Владимира.

Фирма зарегистрирована как агентство недвижимости, в штате всего два сотрудника, на рынке работает 9 лет. Директор — Владимир Муркин, единственным учредителем указана предпринимательница Елена Коваль, в собственности которой еще несколько бизнесов по выращиванию бахчевых. Минувший год УК «Заря» завершила с выручкой в 5,4 млн и чистой прибылью в 136 тысяч рублей.



В итоге договор заключили с третьим участником торгов — ООО «УК «Заря» из Владимира. Фото: Яндекс Дзен

Как решение краснодарских властей и крах ТФБ потопили проект Таймасова

Еще в 2020 году стоимость всех объектов татарстанского ООО «Роял Тайм Групп» в игорной зоне «Азов-Сити» в рамках процедуры банкротства оценили в 315,9 млн рублей. К продаже предлагали комплекс из трех построенных зданий и одного недостроя, и именно четырехзвездочный отель площадью 7,7 тыс. кв. м стоил дороже всего — 263,94 млн рублей.

Два готовых здания казино, по данным оценщика, стоили 14,18 млн и 21,25 млн рублей соответственно. Недостроенная часть должна была сильно превысить первые две очереди — предполагалось сдать 10 тысяч «квадратов» игровых площадей. Но так как объект был на начальной стадии строительства, его оценили всего в 16,58 млн рублей. К отчету прилагаются фотографии зданий «Оракула» — вид пустующих казино в чистом поле удручает, закрытая в 2019 году игорная зона «Азов-Сити» напоминает город-призрак.

Именно четырехзвездочный отель площадью 7,7 тыс. кв. м стоил дороже всего — 263,94 млн рублей.

Между тем комплекс «Азов-Сити», открытый в Краснодарском крае в 2010 году, был первой в стране действующей федеральной игорной зоной. В планах было развивать как курорт и участок побережья Азовского моря, где была расположена игорная зона. У проекта было два инвестора — ООО «Роял Тайм» из Татарстана и краснодарская «Шамбала».



Однако весной 2016 года Госдума приняла закон о ликвидации «Азов-Сити», поскольку новую игорную зону создавали в Красной Поляне, а законодательство предполагает наличие только одной зоны на территории одного субъекта Федерации. В итоге комплекс в Щербиновском районе потребовали закрыть до 31 декабря 2018 года.

«Роял Тайм Групп» запустила первую очередь казино в «Азов-Сити» 30 января 2010 года, вторую — 4 сентября 2010 года, только эти объекты обошлись в 2,3 млрд, а общий объем инвестиций компания оценивала в сумме не менее 3,4 млрд рублей. На этих вложениях «Роял Тайм Групп» не останавливалась: объявляла о планах до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино.



Однако еще в мае 2015 года «Роял Тайм Групп» приостановила развитие своих объектов в комплексе в связи с неопределенностью судьбы игорной зоны. «Роял Тайм Групп» пыталась отсудить у правительства России и властей Краснодарского края убытки в связи с закрытием «Азов-Сити», но проиграла процесс.

Усугубил ситуацию крах «Татфондбанка» — компания брала в ТФБ кредиты на проекты в «Азов-Сити». В августе 2019 года ООО «Роял Тайм Групп» было признано банкротом, на тот момент его долги превысили 1,5 млрд рублей. Основателем и бывшим гендиректором компании является татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов, который стал финансово несостоятельным еще раньше — летом 2018 года, а в октябре 2019-го процедура его личного банкротства завершилась.

Василя Ширшова