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В Казани на улице Баумана реставрируют старинную вывеску на фасаде здания

15:42, 13.07.2022 2
В Казани на улице Баумана реставрируют старинную вывеску на фасаде здания
Фото: Алия Фахрутдинова

В центре Казани приступили к реставрации старинной вывески, написанной по штукатурке фасада дома №72 по улице Баумана. Ее обнаружили год назад.

Старинную вывеску на фасаде дома №72 главной пешеходной улицы Казани выявили летом 2021 года во время ремонтных работ. На ней можно было прочесть «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».

— Ребята, которые вскрывали отвалившуюся штукатурку, дошли до штукатурки оригинальной: вскрылась достаточно четкая область. Как раз мимо проходил экскурсовод, который отснял это все и скинул в совет ВООПИиК. Собственник моментально согласился остановить работы, — рассказывал «Реальному времени» в июле прошлого года член совета ТРО ВООПИиК, руководитель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин.

Фото: Дмитрий Полосин

В дело год назад также моментально включилась помощник президента Татарстана Олеся Балтусова. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары», с которым она связалась. Он согласился на реставрацию по технологии. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:52
    И это здорово! Часть истории города!
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  • Анонимно 16:02
    Ух ты! Красиво получается
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