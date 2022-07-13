В России зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии» — это много или мало?

С 1 сентября 2021 года, когда вступила в силу «гаражная амнистия», россияне зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости по упрощенной схеме. Об этом сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Закон дает возможность оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме. «Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года и распространяется на объекты капитального строительства, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года).

Под «гаражную амнистию» не подпадают самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.



В России на начало июля 2022-го зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии» — это:

В 5,5 раза больше , чем на начало 2022 года — около 10 тысяч объектов.

, чем на начало 2022 года — около 10 тысяч объектов. Примерно 1,22% от общего числа незарегистрированных объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам, — по оценкам экспертов, это до 4,5 миллиона объектов.

от общего числа незарегистрированных объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам, — по оценкам экспертов, это до 4,5 миллиона объектов. 2,75% от числа гаражей, подпадающих под амнистию, — их, как сообщал ранее Росреестр, около 2 миллионов.

от числа гаражей, подпадающих под амнистию, — их, как сообщал ранее Росреестр, около 2 миллионов. 0,98% от количества объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений), которые поставлены на государственный кадастровый учет, — 5,6 миллиона объектов.

от количества объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений), которые поставлены на государственный кадастровый учет, — 5,6 миллиона объектов. Только на 5 тысяч больше числа гаражей в одном Татарстане, по которым нет сведений о владельцах, — 50 тысяч.

числа гаражей в одном Татарстане, по которым нет сведений о владельцах, — 50 тысяч. На 31 тысячу меньше числа объектов, зарегистрированных по дачной амнистии в первом квартале 2022 года, — 86 тысяч объектов. Это 45 тыс. земельных участков, свыше 38 тыс. жилых и 3 тыс. садовых домов.

числа объектов, зарегистрированных по дачной амнистии в первом квартале 2022 года, — 86 тысяч объектов. Это 45 тыс. земельных участков, свыше 38 тыс. жилых и 3 тыс. садовых домов. В 11,4 раза меньше количества гаражей в Санкт-Петербурге — 630 тысяч гаражей.



Дарья Пинегина