В Зеленодольске 11 домов исторического квартала «Полукамушки» уйдут с молотка

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Исполком Зеленодольского района Татарстана выставил на открытый аукцион 11 двухэтажных нежилых зданий с земельными участками исторического квартала «Полукамушки». Их средняя стоимость — 1,1 миллиона рублей.



Исторический квартал «Полукамушки» хотят восстановить за два года. Сейчас власти муниципалитета ищут инвесторов, которые займутся реконструкцией домов и благоустройством территории.



Сейчас дома находятся в муниципальной собственности. Они находятся в центре Зеленодольска.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Аукционы проведут 22 и 25 июля 2022 года на электронной площадке sale.zakazrf.ru. Подать заявки на участие в них можно до 19 и 20 июля.



Пять домов уже ушли с молотка в конце июня. В мае на аукцион выставлялось 16 объектов квартала «Полукамушки».

До этого с аукциона уже были проданы два дома в «Полукамушках». По адресу Красный переулок, 16 весной уже проходили работы по приведению здания в надлежащий вид.



С весны 2019 года в Зеленодольске почти ежемесячно вспыхивали пожары в комплексе двухэтажных исторических зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. В 2021 году исторические постройки снова начали гореть одна за другой: в апреле, мае и дважды в июне. Прокуратура требует возбудить уголовные дела после пожаров в комплексе, администрация города Зеленодольска обещает найти виновных, однако о привлеченных к ответственности ничего не сообщалось. Помимо пожаров, дома пострадали от времени и рук вандалов.



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Татьяна Демина