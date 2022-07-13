Денис Пушилин: Северная Корея признала ДНР

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики.

— Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество, — написал он в своем telegram-канале.

В июне Пушилин заявлял, что президент Сирии Башар Асад объявил об официальном начале процедуры признания ДНР. В конце месяца Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Тогда сообщалось, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.



Фото: denis-pushilin.ru

Напомним, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении «незамедлительно признать независимость и суверенитет» ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней, 24 февраля, он сообщил о начале проведения специальной военной операции.

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Татьяна Леухина