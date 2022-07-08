Итоги дня: Татарстан свободен от COVID-ограничений, раскрыт облик Соборной мечети Казани, убийство Синдзо Абэ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 июля:
- В Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 года №208 «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции». Таким образом, в республике с сегодняшнего дня перестали действовать все антиковидные ограничения. Решение приняли в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.
- В столице Татарстана объявили победителей Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани и прилегающей территории. Первое место жюри присудило двум проектам — Айвара Саттарова (эскиз №8) и архитектурного бюро Ginzburg Architects (эскиз №15). «Реальное время» публикует эскизы финалистов конкурса.
1/20
- С 8 июля на 21 день в Татарстане вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Это связано с высокой пожароопасностью. На сегодняшний день в республике лесных пожаров не зафиксировано.
- Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него нападения. Ему было 67 лет. Он получил ранения в сердце и область шеи — напавший выстрелил в политика, когда тот выступал на улице перед людьми. Причиной смерти медики назвали потерю крови.
- IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте. «Совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в сообщении. Открыть продажи обещают после выходных.
- Первый замминистра экономики Татарстана — глава Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, как и сообщало накануне «Реальное время», возглавил Межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани. Амина Хусаинова, возглавлявшая ведомство с 2016 года, назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при правительстве России.
- В Казани задержали четверых телефонных мошенников, подозреваемых в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Гремячинска в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По данным источников «Реального времени», операцию в Казани провели 6 июля приехавшие из Перми оперативники при поддержке местных коллег.
- В Татарстане на 65-м км дороги Чистополь — Нижнекамск столкнулись Lada и Mitsubishi. В ДТП погибла трехлетняя девочка, находившаяся в салоне отечественной машины. По версии Сделкома, водитель Lada — 35-летняя женщина, нарушила ПДД, не пропустив на перекрестке неравнозначных дорог Mitsubishi. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения.
- Торги на организацию фестиваля «Великий Болгар» приостановили по жалобе. Обычно мероприятие проводила команда Алексея Кокурина из компании «Путешествие в прошлое», но 2 года назад бессменного организатора феста по итогам конкурса сменила казанская фирма «Альт-инвест» Максима Муругова. Детали — в материале «Реального времени».
- День семьи, любви и верности в России впервые отметили официально. В Татарстане в прошлом году появилось 24 649 семей. Женщины в республике чаще всего заводили семьи в возрасте от 20 до 24 лет (8 237), а мужчины — в возрасте от 25 до 29 лет (7 925).
- В Казани отреставрируют объект культурного наследия регионального значения — жилой дом Валтреста, находящийся возле пересечения улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 3 миллионов рублей.
- В Нижнекамске двухлетний ребенок упал в парке в лужу и получил химические ожоги. Проверку начали прокуратура, Следком и полиция. Образцы вещества из лужи, в которую упал мальчик, изъяты и находятся на исследовании.
- Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев раскритиковал Леонида Слуцкого за вылет клуба в ФНЛ. «Когда узнал, что в «Рубине» делается, по инфраструктуре прежде всего… Все, для меня крест, и я забыл эту команду. Там все по-другому стали делать», — заявил он.
- С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 миллиарда рублей. В этом и следующем годах республике выделят по 1,8 млрд рублей, в 2024 году — более 2 миллиардов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана приговорил к 20 годам колонии строгого режима челнинца Рената Зиннурова. Он признан виновным в двойном убийстве семьи бизнесменов Хабибуллиных, занимавшихся пошивом и продажей штор, и в покушении на жизнь их домработницы. Преступления были совершены почти год назад — 15 июня 2021 года, на территории частного коттеджа в Челнах.
- Россия примет жесткие меры, если проблемы с транзитом в Калининград не прекратятся, сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Решение проблемы слишком затянулось, обратила внимание она, добавив, что Москва не будет «ожидать до бесконечности».
- Президент России Владимир Путин заявил, что компании в стране должны быть готовы к нефтяному эмбарго, которое прописано в новом санкционном пакете Евросоюза. «Глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, и не терпит никакой суеты», — напомнил глава государства, обратив внимание, что Запад пытается надавить на некоторые страны — экспортеры нефти, чтобы те увеличили объемы добычи сырья.
- Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал июньскую дефляцию. Она составила 0,35%. Обычно дефляцию регистрировали в августе, реже — в сентябре на фоне сезонного снижения цен на овощи.
- Московский райсуд Казани повторно отклонил ходатайство бывшего начальника отдела УФССП по Татарстану Жанны Алпаровой, осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» к 7 годам лишения свободы. Она просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Детали — в материале «Реального времени.
Ключевые события 135-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны около Очакова уничтожено до 290 военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ. У Николаева поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны — до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники, проинформировали в Минобороны России.
- Высокоточным оружием морского базирования у Лимана в Одесской области ликвидированы две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon. В Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов, доложили в Минобороны России. В н. п. Маяки (ДНР) ликвидировано шесть боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.
- По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено хранилище топлива для украинской бронетехники в Анновке.
- В воздухе сбиты украинские самолеты МиГ-29 и Су-25, рассказали в Минобороны России. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 и девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоИнфраструктураКультураВластьПроисшествияБизнесПромышленностьНефтьНедвижимостьЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым