В Казани представили эскизы проекта Соборной мечети — фото

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани объявят итоги открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории. В Казанской ратуше представили эскизы конкурсантов. «Реальное время» публикует фотографии.

Фото: Максим Платонов

Напомним, заявку на конкурс можно было подать с 1 по 15 апреля на сайте созданного 3 февраля республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта». Накануне, 6 июля, прошло закрытое заседание конкурсной комиссии.



Фото: Максим Платонов

Конкретного технического задания у конкурсантов не было. Имелись лишь нескольких параметров: это должна быть мечеть на 10 000 человек, размещенная на территории в 8,2 га.



Фото: Максим Платонов

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Фото: Максим Платонов

Фото: Максим Платонов

Первый камень мечети заложили 20 мая. Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.

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Как рассказывала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, решение члены конкурсной комиссии принимали коллегиально. Власти республики не принимали участия в каких-то рекомендациях или наставлениях.

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Татьяна Демина