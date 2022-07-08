Торги на организацию фестиваля «Великий Болгар» приостановили по жалобе

Фото: Михаил Козловский

«Альт-инвест» не согласен с оценкой

На торгах за право организовать международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» развернулась борьба. Обычно мероприятие проводила команда Алексея Кокурина из компании «Путешествие в прошлое», но два года назад бессменного организатора феста по итогам конкурса сменила казанская фирма «Альт-инвест» Максима Муругова.

В этом году победа в тендере стоимостью в 5,01 млн рублей вновь досталась ООО «Путешествие в прошлое», однако руководство «Альт-инвеста» подало жалобу, которую признали обоснованной, и торги приостановили.

Компания Максима Муругова вызывалась провести мероприятие ровно за 5 млн рублей, но, по мнению бизнесмена, комиссия по осуществлению закупок неверно оценила опыт его фирмы в проведении мероприятий.

— При проведении закупки и подведении результатов торгов конкурсной комиссией не учтена информация о квалификации участника, представленная участником в составе заявки в виде электронного документа с ссылками на контракты из реестра ЕИС, в котором содержатся электронные копии исполненных контрактов и актов об оказании услуг с информацией о надлежащем исполнении контрактов. В том числе участником надлежащим образом организован и проведен фестиваль «Великий Болгар» в 2020 году, но в итоговом протоколе конкурсной комиссией заказчика начислено ноль баллов участнику, — пожаловался предприниматель.

Фото: Илья Репин

Доводы сочли обоснованными, заказчику — Болгарскому музею-заповеднику — вменили нарушение правил проведения конкурса. Предписанием от 22 июня антимонопольщики отменили результаты конкурса и потребовали повторно рассмотреть вторые части заявок участников. Таким образом, сроки подведения итогов аукциона сдвигаются, но, согласно плану, фестиваль должен пройти в музее-заповеднике уже 13—14 августа.



Победитель конкурса не может подтвердить бронирование желающим

Сообщество, посвященное фестивалю, в соцсетях ведут представители ООО «Путешествие в прошлое». У желающих поучаствовать много вопросов, в основном они касаются оплаты участия. Некоторые хотят забронировать поездку на фестиваль, но уже несколько дней их заявки висят в статусе ожидания. Руководитель компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин, отвечая на вопросы подписчиков сообщества, дал понять, что в истории с организацией мероприятия точка еще не поставлена:

— Он [вопрос с бронированием] так и будет висеть, пока не решатся юридические вопросы с конкурсом на проведение фестиваля. Мы ждем решения.

Оперативно связаться с Алексеем Кокуриным на момент выхода материала «Реальному времени» не удалось, на звонки на мобильный телефон предприниматель пока не ответил.

Алексей Кокурин, отвечая на вопросы подписчиков сообщества, дал понять, что в истории с организацией фестиваля точка еще не поставлена: Фото: tatar-inform.ru

Компания «Альт-инвест» имеет обширный опыт в организации конкурсов красоты и патриотических мероприятий, особенно по заказу госструктур, хотя до 2020 года не устраивала реконструкций средневековых боев. Ежегодно фирма выигрывает тендеры на проведения различных мероприятий на сумму от 10 до 25 млн рублей. В 2017 году эта компания проводила республиканский конкурс «Эколидер» и конкурс социальной экологической рекламы для Минэкологии Татарстана, в 2018 году — Всероссийскую GMP–конференцию для Минпромторга республики, а в 2019 году — конкурс красоты «Краса студенчества Татарстана» для республиканского Минмолодежи. Кроме того, компания является организатором целого ряда патриотических мероприятий для Минобрнауки республики и ГАУ РЦ «Патриот».



Компания была создана в 2011 году, сейчас единственным бенефициаром и директором является Максим Муругов. На звонки и сообщения журналиста «Реального времени» он также не ответил.



Эмиль Зиянгиров