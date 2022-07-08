IKEA объявила о возобновлении продажи товаров после выходных
Шведская IKEA сообщила о возобновлении продажи товаров после выходных, об этом сказано на сайте компании.
В сообщении указано, что на ближайшее время интервалы для доставки и самовывоза заняты, поэтому совершить покупку пока не получится.
— Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте, — сказано в сообщении.
Сегодня на сайте IKEA появился баннер, в котором говорилось о приостановке распродажи в связи с отказом в работе интернет-магазина.
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