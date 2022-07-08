Новости общества

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения

11:55, 08.07.2022 2
Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения
Фото: en.wikipedia.org

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Напомним, сегодня утром на бывшего премьер-министра Японии было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. Полиция сообщила, что после ранения Абэ был в сознании, но в процессе транспортировки его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.

Фото: en.wikipedia.org

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Японии решительно осуждают «варварское» нападение.

— В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением, — сказал он.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 год. В истории страны он проработал дольше всех на этом посту. Абэ начал свою политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:34
    не надо было пожилых самураев, пенсионными реформами обижать.
    Ответить
  • Анонимно 14:32
    Стреляли в спину из дробовика, 2-е пули. Когда медики его забрали, был жив. После реанимационных манипуляций умер.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также