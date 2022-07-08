Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Напомним, сегодня утром на бывшего премьер-министра Японии было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. Полиция сообщила, что после ранения Абэ был в сознании, но в процессе транспортировки его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.

Фото: en.wikipedia.org

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Японии решительно осуждают «варварское» нападение.

— В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением, — сказал он.



Синдзо Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 год. В истории страны он проработал дольше всех на этом посту. Абэ начал свою политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин