В Нижнекамске 2-летний ребенок упал в лужу и получил химические ожоги — Следком и прокуратура начали проверку
В Нижнекамске двухлетний ребенок упал в парке в лужу и получил химические ожоги. Следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку.
— Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы, — говорится в сообщении старшего помощника руководителя СУ СКР по Татарстану.
Проверку проводит и прокуратура совместно с полицией. Образцы вещества из лужи, в которую упал мальчик, изъяты и находятся на исследовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг посетителям парка и при наличии оснований примет меры реагирования, добавил он.
Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки СУ СКР по Татарстану примет процессуальное решение.
В прошлом году в Менделеевске мужчина из хулиганских побуждений распылил газ из перцового баллончика в лицо незнакомому мужчине и его ребенку. Потерпевшие получили химические ожоги лица первой степени.
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