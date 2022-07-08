В Нижнекамске 2-летний ребенок упал в лужу и получил химические ожоги — Следком и прокуратура начали проверку

Фото: прокуратура Татарстана

В Нижнекамске двухлетний ребенок упал в парке в лужу и получил химические ожоги. Следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку.

— Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы, — говорится в сообщении старшего помощника руководителя СУ СКР по Татарстану.

Проверку проводит и прокуратура совместно с полицией. Образцы вещества из лужи, в которую упал мальчик, изъяты и находятся на исследовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг посетителям парка и при наличии оснований примет меры реагирования, добавил он.

Фото: прокуратура Татарстана

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки СУ СКР по Татарстану примет процессуальное решение.



В прошлом году в Менделеевске мужчина из хулиганских побуждений распылил газ из перцового баллончика в лицо незнакомому мужчине и его ребенку. Потерпевшие получили химические ожоги лица первой степени.



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Татьяна Демина