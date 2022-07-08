В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в ДТП

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Дело заведено по ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике.

Авария произошла утром 8 июля на 65 км дороги Чистополь — Нижнекамск. Водитель автомобиля Lada — 35-летняя женщина, нарушила правила дорожного движения, не пропустив на перекрестке неравнозначных дорог внедорожник Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение.

Трехлетняя девочка, которая находилась в отечественном автомобиле, погибла. Ее 6-летний брат госпитализирован. Их отец, мать, которая в момент ДТП была за рулем, и 31-летняя пассажирка иномарки доставлены в больницу.

Фото: прокуратура Татарстана

Следователи осматривают место ДТП. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



По данным прокуратуры Татарстана, семья из Набережных Челнов с двумя детьми на Lada ехали отдыхать на море. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.



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Татьяна Демина