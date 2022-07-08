В Казани задержали четверых мошенников за хищение 13 млн рублей у матери погибшего в спецоперации на Украине

Фото: мвд.рф

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Казани задержали четверых телефонных мошенников, подозреваемых в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего из города Гремячинска в Пермском крае.

По словам Волк, в мае этого года женщине позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. На протяжении нескольких дней женщина под контролем мошенников снимала и переводила деньги на их счет. В сумму похищенного вошли и личные, и кредитные средства, и выплаты, предусмотренные законом семьям погибших военнослужащих. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

На оперативных кадрах видно, как бойцы спецподразделения проникают в квартиру казанской пятиэтажки, выбивая окно на первом этаже, а потом кладут на пол всех находящихся в помещении.

Злоумышленниками оказались четверо местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В арендованной квартире они организовали свой штаб, при обыске которого полицейскими было обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Один из задержанных под камеру говорит, что занимался лишь обналичиванием денежных средств, другой признается — обманом увели 12 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», операцию в Казани провели 6 июля приехавшие из Перми оперативники при поддержке местных коллег. Задержанных уже увезли к месту расследования преступления. Готовятся ходатайства об их аресте.

6 июля стало известно, что в Казани раскрыли кражу из автомобиля — 37-летний житель города обратился в полицию с заявлением о пропаже 1,7 млн рублей.

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Максим Кокунин