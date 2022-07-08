В Татарстане приостановили все антиковидные ограничения
В Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Решение о приостановлении действия постановления Кабмина Татарстана принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева объяснила «Реальному времени», что все действующие до сегодняшнего дня в республике антиковидные ограничения приостановлены.
В Министерстве юстиции Татарстана разъяснили, что с сегодняшнего дня в регионе приостанавливаются ограничения на:
- работу ночных клубов (дискотек), баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений;
- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Кроме того, в Татарстане с 8 июля не действует ограничение на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. Также к обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.
С начала июня в Татарстане приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер. Это требование сохраняется только в медучреждениях.
После приостановки масочного режима в Татарстане по-прежнему действовал ряд актиковидных ограничений. Организации и ИП по-прежнему должны были ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. Не разрешалось допускать на работу лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.
Кроме того, требовалось проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в рабочих помещениях и проветривать их каждые два часа, а также обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками.
Как заявляла в начале июля «Реальному времени» Лейла Фазлеева, вопрос приостановки или отмены перечисленных выше ограничений в Татарстане не обсуждался.
Напомним, со 2 июля Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены, предупредили в ведомстве.
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комментарии
ВОПРОС ОТМЕНИЛИ ЭТОТ ПОРОЧНЫЙ ОБЫЧАЙ закрываться от посетителей?
что такое ПРИОСТАНОВИТЬ чем отличается от отменить?? ?! может хватит?!
отменяйте раз и навсегда! не имели права вводить все ваши ограничения были не законны!
А именно впервой главе сказано в ст 15. сказано что граждане и организации обязаны соблюдать законы. про постановления кабмина не сказано ничего. То есть кабмин может приказывать своим подчиненным но мы не его подчинённые.М Ы подчиняемся ЗАКОНАМ а не кабмину и рпн
то же про организации
а именно право на неприкосновенность, право на свободу передвижения.
Если что вводите режим ЧС и ограничивайте наши права.
Не вопрос а просто так извините не должны не имеете права. Если такая эпидемия вводите ЧС и да маски не являются СИЗ согласно ГОСТ.
в эпидемию м ы должны носить СИЗ а не тряпочки н а лице. И То только если ЧС и то за счет государства которое обязано раздавать сиз беспалтно