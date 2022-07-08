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В Татарстане приостановили все антиковидные ограничения

14:29, 08.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 6
В Татарстане приостановили все антиковидные ограничения
Фото: Максим Платонов

В Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Решение о приостановлении действия постановления Кабмина Татарстана принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева объяснила «Реальному времени», что все действующие до сегодняшнего дня в республике антиковидные ограничения приостановлены.

В Министерстве юстиции Татарстана разъяснили, что с сегодняшнего дня в регионе приостанавливаются ограничения на:

  • работу ночных клубов (дискотек), баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений;
  • курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, в Татарстане с 8 июля не действует ограничение на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. Также к обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.

Фото: Максим Платонов

С начала июня в Татарстане приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер. Это требование сохраняется только в медучреждениях.

После приостановки масочного режима в Татарстане по-прежнему действовал ряд актиковидных ограничений. Организации и ИП по-прежнему должны были ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. Не разрешалось допускать на работу лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

Кроме того, требовалось проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в рабочих помещениях и проветривать их каждые два часа, а также обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками.

Фото: Максим Платонов

Как заявляла в начале июля «Реальному времени» Лейла Фазлеева, вопрос приостановки или отмены перечисленных выше ограничений в Татарстане не обсуждался.

Напомним, со 2 июля Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены, предупредили в ведомстве.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14:37
    районные суды принимают очно теперь или нет? а?? а то закрыли прием граждан суды только мол по почте. что кстати нарушение .
    ВОПРОС ОТМЕНИЛИ ЭТОТ ПОРОЧНЫЙ ОБЫЧАЙ закрываться от посетителей?

    что такое ПРИОСТАНОВИТЬ чем отличается от отменить?? ?! может хватит?!
    отменяйте раз и навсегда! не имели права вводить все ваши ограничения были не законны!
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  • Анонимно 15:14
    действительно статьи упомянутые в первой главе конституции постановления кабмина не могли отменять.
    А именно впервой главе сказано в ст 15. сказано что граждане и организации обязаны соблюдать законы. про постановления кабмина не сказано ничего. То есть кабмин может приказывать своим подчиненным но мы не его подчинённые.М Ы подчиняемся ЗАКОНАМ а не кабмину и рпн
    то же про организации
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    Анонимно 15:24
    а законы местные не вправе ограничивать права упомянутые во второй главе
    а именно право на неприкосновенность, право на свободу передвижения.

    Если что вводите режим ЧС и ограничивайте наши права.
    Не вопрос а просто так извините не должны не имеете права. Если такая эпидемия вводите ЧС и да маски не являются СИЗ согласно ГОСТ.
    в эпидемию м ы должны носить СИЗ а не тряпочки н а лице. И То только если ЧС и то за счет государства которое обязано раздавать сиз беспалтно
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  • Анонимно 15:43
    этот праздник приближали как могли!
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  • Анонимно 15:43
    ура!
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  • Анонимно 17:31
    Зачем отменять то что через месяц опять введут
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