В Татарстане приостановили все антиковидные ограничения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Решение о приостановлении действия постановления Кабмина Татарстана принято в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева объяснила «Реальному времени», что все действующие до сегодняшнего дня в республике антиковидные ограничения приостановлены.

В Министерстве юстиции Татарстана разъяснили, что с сегодняшнего дня в регионе приостанавливаются ограничения на:

работу ночных клубов (дискотек), баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, в Татарстане с 8 июля не действует ограничение на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. Также к обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.

Фото: Максим Платонов

С начала июня в Татарстане приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер. Это требование сохраняется только в медучреждениях.

После приостановки масочного режима в Татарстане по-прежнему действовал ряд актиковидных ограничений. Организации и ИП по-прежнему должны были ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. Не разрешалось допускать на работу лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

Кроме того, требовалось проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в рабочих помещениях и проветривать их каждые два часа, а также обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками.

Фото: Максим Платонов

Как заявляла в начале июля «Реальному времени» Лейла Фазлеева, вопрос приостановки или отмены перечисленных выше ограничений в Татарстане не обсуждался.



Напомним, со 2 июля Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены, предупредили в ведомстве.



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Татьяна Демина