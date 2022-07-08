Росстат впервые с 1991 года зафиксировал дефляцию в июне — 0,35%

Фото: Антон Журавлев (архив)

Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал в России дефляцию в июне — она составила 0,35%. Обычно дефляцию фиксировали в августе, реже — в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщает «Интерфакс».



В этом году в мае инфляция составляла 0,12%, в апреле — 1,56%, в марте — 1,17%, в феврале — 0,99%. В прошлом году в июне инфляция составляла 0,69%. В июне зафиксировали существенное падение цен на плодоовощную продукцию, но добавилось снижение цен на непродовольственные товары.

Продовольственные товары в июне подешевели на 1,10% (в годовом сравнении подорожали на 17,98%), плодоовощная продукция подешевела в июне на 9,57% (в годовом выражении выросла в цене на 11,63%). Непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41% (в годовом сравнении подорожали на 17,92%).

Фото: Антон Журавлев (архив)

В частности, в Татарстане в конце июня зафиксировали падение средних цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Они снижаются уже 3 недели подряд. Также в Татарстане подешевели бананы, яблоки, сахар-песок и некоторые другие продовольственные товары. Снижение цен зафиксировано с 24 июня по 1 июля.

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Маргарита Головатенко