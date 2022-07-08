В Татарстане женщины в основном заводят семью до 24 лет, мужчины — до 29 лет

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в Татарстане брак заключили 24 649 пар. Женщины в республике чаще всего заводили семьи в возрасте от 20 до 24 лет (8 237), а мужчины — в возрасте от 25 до 29 лет (7 925), следует из данных Татарстанстата. Напомним, что сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности.

Вступали в брак в прошлом году как очень молодые татарстанцы — 1 138 девушек и 218 юношей младше 20 лет, так и те, что приблизились к пенсионному возрасту — 364 женщины и 582 мужчины старше 60 лет.

В возрасте от 25 до 29 лет семью в прошлом году завели 6 210 жительниц республики, в возрасте от 30 до 34 лет — 3 563, от 35 до 39 лет — 2 258, от 40 до 44 лет — 1 261, от 45 до 49 лет — 827, от 50 до 54 — 481. В возрасте от 55 до 59 лет замуж в прошлом году вышли 307 женщин.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди мужчин. Однако если взять категорию татарстанцев от 20 до 30 лет, девушки решаются заводить семью будучи в возрасте от 20 до 24 лет, в то время как мужчины чаще идут на этот шаг в возрасте от 25 до 29 лет.

Так, для сравнения, в 2021-м в Татарстане в возрасте от 20 до 24 лет брак заключили 8 237 девушек и 5 265 мужчин. В возрасте от 25 до 29 лет женились 7 925 мужчин и 6 210 женщин.

Фото: Татарстанстат

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Казани пожениться планируют более 100 пар. Впервые в столице Татарстана будет одновременно проводиться регистрация брака молодоженов и чествование их родителей — юбиляров семейной жизни. Десять семей, которые связали свою жизнь более 25 лет назад, наградят медалью «За любовь и верность».



Россияне празднуют День семьи, любви и верности 8 июля ежегодно. Праздник напрямую связан с историей о покровителях семьи и брака у православных христиан — муромском князе Петре и его жене Февронии, живших в XIII веке. По легенде, они умерли вместе в этот день (25 июня по старому стилю) в 1228 году. Похоронили их в разных местах, но тела супругов неведомым образом оказались в одном гробу, что расценили как чудо. Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

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Татьяна Демина