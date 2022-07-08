В Татарстане ограничивают доступ в леса из-за высокой пожароопасности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 8 июля на 21 день в соответствии с постановлением Кабмина региона ограничивается пребывание граждан в лесах из-за высокой пожароопасности. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

Он отметил, что установилась неблагоприятная для работников лесного комплекса жаркая погода. В дневные часы по прогнозу синоптиков ожидается более 30 градусов тепла.

Высокий, четвертый, класс пожарной опасности лесов на сегодняшний день установлен в Казани, Пестречинском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Кайбицком, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекамском, Нурлатском и Тукаевском районах Татарстана.

На сегодняшний день в Татарстане лесных пожаров не зафиксировано, уточнил Ильгизар Зарипов.

Скриншот трансляции

Напомним, в Татарстане с 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). Оно действует до 11 июля.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные ожидается потепление до +33 градусов. Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина