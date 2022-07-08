Верховный суд РТ посадил на 20 лет челнинского садовника, который ножом и молотком убивал хозяев

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К 20 годам колонии строгого режима приговорил сегодня обвиняемого челнинца Рената Зиннурова Верховный суд Татарстана. Он признан виновным в двойном убийстве семьи бизнесменов Хабибуллиных, занимавшихся пошивом и продажей штор, и покушении на жизнь их домработницы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Преступления были совершены почти год назад — 15 июня 2021 года, на территории частного коттеджа в Набережных Челнах. Зиннуров подрабатывал у четы предпринимателей около 15 лет, выполнял самую разную работу, начиная от стрижки газона. Однако был недоволен отношением хозяев и небольшой зарплатой, рассказывал он позже следствию, объясняя, что в тот день хозяйка грубо выругалась в его сторону и он не сдержался — избил ее сначала руками, затем ударил ножом.

Домработница пыталась помешать — бросилась на Зиннурова с садовым инвентарем, ударила несколько раз. Но позже убежала, опасаясь за свою жизнь. А тот взял молоток в одну руку, нож в другую и стал нападать на хозяина дома. Один из ударов ножом оказался смертельным.

В доме убийца забрал сумку хозяйки, кошелек, мобильный и ключи от автомобиля Toyota Rav 4. Пытался подобрать ключи к сейфу, но не смог и решил скрыться за рулем чужого авто. Правда, далеко не уехал. После задержания в автомобиле нашли окровавленные нож и молоток, а также похищенные вещи на 68 тысяч рублей. Поэтому, кроме двойного убийства и покушения, садовника обвинили еще и в краже с угоном.

После задержания Зиннуров написал явку с повинной.

Перед вынесением приговора сегодня он сообщил: «Готов понести наказание, которое заслуживаю по закону и по совести. Прошу прощения у пострадавших за то, что им пришлось перенести эти ужасы...»

