Курбан Бердыев раскритиковал Слуцкого за вылет «Рубина» в ФНЛ
Бывший главный тренер казанского «Рубина» и ФК «Ростов» Курбан Бердыев раскритиковал нынешнего тренера Леонида Слуцкого за вылет клуба в ФНЛ в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.
— Я к Слуцкому хорошо отношусь как к тренеру, но с этими игроками можно было не вылететь. Да, было пару человек, которые откровенно слабы, не соответствовали Премьер-лиге, но остаться можно было. Когда узнал, что в «Рубине» делается, по инфраструктуре прежде всего… Все, для меня крест, и я забыл эту команду. Там все по-другому стали делать, — сказал он.
В минувшем сезоне РПЛ казанский клуб занял 15-е место и вылетел в ФНЛ. В решающем матче в 30-м туре «Рубин» уступил «Уфе» 1:2.
Под руководством Бердыева «Рубин» выходил из ФНЛ в РПЛ в 2002 году и дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.
5 июля Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Динамо» после проигрыша казанцев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым