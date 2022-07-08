Курбан Бердыев раскритиковал Слуцкого за вылет «Рубина» в ФНЛ

Фото: кадр видео / youtube.com

Бывший главный тренер казанского «Рубина» и ФК «Ростов» Курбан Бердыев раскритиковал нынешнего тренера Леонида Слуцкого за вылет клуба в ФНЛ в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.



— Я к Слуцкому хорошо отношусь как к тренеру, но с этими игроками можно было не вылететь. Да, было пару человек, которые откровенно слабы, не соответствовали Премьер-лиге, но остаться можно было. Когда узнал, что в «Рубине» делается, по инфраструктуре прежде всего… Все, для меня крест, и я забыл эту команду. Там все по-другому стали делать, — сказал он.

В минувшем сезоне РПЛ казанский клуб занял 15-е место и вылетел в ФНЛ. В решающем матче в 30-м туре «Рубин» уступил «Уфе» 1:2.

Под руководством Бердыева «Рубин» выходил из ФНЛ в РПЛ в 2002 году и дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.



5 июля Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Динамо» после проигрыша казанцев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.



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Маргарита Головатенко