Татарстан получит на выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей — это много или мало?
С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.
Согласно изменениям в распределении объемов межбюджетных трансфертов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в ближайшие три года Татарстан получит:
- в 2022 и 2023 годах — по 1,8 млрд рублей;
- в 2024 году — более 2 млрд рублей.
Также сегодня стало известно, что на выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что речь идет о дополнительном финансировании, которое пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, не являющихся по своему типу общеобразовательными — в школах, входящих в состав колледжей или вузов.
Напомним, решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента России в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.
Татарстан получит на выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей — это:
- $94,1 миллиона, или €92,9 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.
- 2,46% от общей суммы, которую направят на выплаты классным руководителям по всей России в 2022—2023 годах — 231,3 миллиарда рублей.
- 140,6 тысячи средних зарплат учителей в Татарстане — замглавы Минобрнауки республики Андрей Поминов говорил, что в первом квартале 2022 года она составила в среднем 41 тысячу рублей.
- Почти четыре новые школы — строительство одной обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.
- По 180 тысяч на одного классного руководителя — из расчета, что он будет получать по 5 тысяч каждый месяц три года (36 месяцев).
- На 1,2 миллиарда меньше, чем выделят Башкирии и Свердловской области — оба региона в 2022—2023 годах получат на выплаты классным руководителям по 6,9 миллиарда рублей.
- На 1,9 миллиарда больше, чем получит Нижегородская область — 3,8 миллиарда рублей.
- Примерно в три раза больше, чем ЯНАО — 1,93 миллиарда рублей.
- Более чем в два раза больше, чем Тюменская область — 2,7 миллиарда рублей.
- Примерно на миллиард больше, чем ХМАО — 4,75 миллиарда рублей.
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