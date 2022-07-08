Татарстан получит на выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей — это много или мало?

С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.

Согласно изменениям в распределении объемов межбюджетных трансфертов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в ближайшие три года Татарстан получит:

в 2022 и 2023 годах — по 1,8 млрд рублей;

в 2024 году — более 2 млрд рублей.

Также сегодня стало известно, что на выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что речь идет о дополнительном финансировании, которое пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, не являющихся по своему типу общеобразовательными — в школах, входящих в состав колледжей или вузов.

Напомним, решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента России в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

Татарстан получит на выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей — это:

$94,1 миллиона, или €92,9 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 2,46% от общей суммы, которую направят на выплаты классным руководителям по всей России в 2022—2023 годах — 231,3 миллиарда рублей.

от общей суммы, которую направят на выплаты классным руководителям по всей России в 2022—2023 годах — 231,3 миллиарда рублей. 1 40,6 тысячи средних зарплат учителей в Татарстане — замглавы Минобрнауки республики Андрей Поминов говорил, что в первом квартале 2022 года она составила в среднем 41 тысячу рублей.

средних зарплат учителей в Татарстане — замглавы Минобрнауки республики Андрей Поминов говорил, что в первом квартале 2022 года она составила в среднем 41 тысячу рублей. Почти четыре новые школы — строительство одной обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.

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на одного классного руководителя — из расчета, что он будет получать по 5 тысяч каждый месяц три года (36 месяцев). На 1,2 миллиарда меньше , чем выделят Башкирии и Свердловской области — оба региона в 2022—2023 годах получат на выплаты классным руководителям по 6,9 миллиарда рублей.



, чем выделят Башкирии и Свердловской области — оба региона в 2022—2023 годах получат на выплаты классным руководителям по 6,9 миллиарда рублей. На 1,9 миллиарда больше , чем получит Нижегородская область — 3,8 миллиарда рублей.

, чем получит Нижегородская область — 3,8 миллиарда рублей. Примерно в три раза больше , чем ЯНАО — 1,93 миллиарда рублей.

, чем ЯНАО — 1,93 миллиарда рублей. Более чем в два раза больше , чем Тюменская область — 2,7 миллиарда рублей.

, чем Тюменская область — 2,7 миллиарда рублей. Примерно на миллиард больше , чем ХМАО — 4,75 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина