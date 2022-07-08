Казанский суд дважды отказал в отсрочке осужденной за трагедию в ТЦ «Адмирал»

Как стало известно «Реальному времени», Московский райсуд Казани повторно отклонил ходатайство бывшего начальника отдела УФССП по РТ Жанны Алпаровой, осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» к 7 годам лишения свободы. Она просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.



Первый отказ райсуд вынес в марте текущего года, однако в апреле Верховный суд Татарстана признал это решение незаконным.

«Первая инстанция рассматривала ходатайство непосредственно в отношении меня, а не в интересах трех моих дочерей, — убеждала Алпарова апелляционную коллегию. — Сейчас я могу видеть их только украдкой, в выходные, по усмотрению начальника исправительного учреждения. Не могу делать с ними уроки, заниматься их здоровьем».

По словам осужденной, вся нагрузка легла на ее мать — 70-летнюю бабушку девочек, которой просто физически тяжело. Отец младших близняшек-первоклашек с марта заключил военный контракт и отбыл на Украину.

Сама Жанна Алпарова на данный момент отбывает наказание в казанском исправительном центре ФСИН. Решение о замене реального срока в колонии общего режима на принудительные работы в июне 2021 года вынес райсуд Костромы. В августе того же года Алпарову перевели в казанский исправцентр. «Похудела на 30 кг, одни глаза остались. Работает в центре реабилитации и социальной адаптации осужденных», — рассказывали журналисту «Реального времени» ее знакомые.

На данный момент место принудительных работ осужденная сменила. До конца ее срока остаются 3 года с лишним.

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» при обрушении конструкций погибли 19 человек. В мае 2019-го Кировский суд Казани признал виновными в этом 12 подсудимых, включая руководство компании-арендатора здания «Заря», инспектора Госстройнадзора, двух приставов и бригаду рабочих, что с помощью газовой горелки ремонтировали крышу пристроя — с него и начался пожар. Все осужденные получили реальные сроки от 4,5 до 13 лет колонии. Добиться отмены приговора и оправдания удалось лишь одному — Роберту Хайруллину, директору УК «АС Менеджмент» (собственник сгоревшего здания).

Жанну Алпарову приговорили к 7 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий — суд счел доказанным, что по ее указанию подчиненная незаконно закрыла исполнительное производство об устранении нарушений пожарной безопасности в здании ТЦ «Адмирал» по решению суда 2013 года. Отсрочку исполнения приговора матери трех детей суд не дал.

Последний отказ райсуда в такой отсрочке уже обжалован в Верховном суде Татарстана.