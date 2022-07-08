В Казани отреставрируют жилой дом Валтреста

В Казани отреставрируют объект культурного наследия регионального значения — жилой дом Валтреста, находящийся возле пересечения улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 3 миллионов рублей.

Планируется отремонтировать фасад здания, а также усилить балконы и колонны с сохранением архитектурного облика, следует из документации на портале госзакупок.

Дом построен в 1934 году, а его площадь составляет более 6 тыс. кв. м. Здание имеет переменную этажность.

Фото: realnoevremya.ru

На месте этого дома до 1930-х годов стояла церковь Четырех Евангелистов. Однако в 1929 году Центральный исполнительный комитет республики напечатал циркуляр о закрытии четырех церквей, в том числе и Четырех Евангелистов. Дело приняло по традиции публичный оборот, когда 9 марта 1932 года рабочие меховых фабрик попросили передать здание стройконторе «Союзстройпушнина», чтобы объект разобрать, а из материалов построить Дворец культуры.

В советское время рядом с ним, по улице Татарстана, проходил бульвар, мимо которого ездил трамвай. То есть тогда это была гораздо более спокойная часть города, чем сейчас.

Квартиры были оборудованы паровым отоплением и ванными комнатами, в подвале размещалась своя кочегарка. Газ провели в 1960-е. При 63-квартирном жилкомбинате работал детский сад и ателье мод. В лихие 90-е дом также называли в народе «Красным Востоком» — рекламу пива со здания сняли в 2015 году. Кстати, местные до сих пор могут подняться наверх — у них есть ключи от калитки, закрывающей доступ на крышу. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин