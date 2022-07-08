IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте

Фото: Максим Кокунин

На сайте IKEA появился баннер, в котором говорится о приостановке распродажи в связи с отказом в работе интернет-магазина. Совершить покупки на данный момент россияне не могут.

скриншот с сайта интернет-магазина IKEA

5 июля на сайте магазина появилась информация о том, что технические неполадки планируется устранить к 7 утра 9 февраля. Сейчас по техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна.

Трудности в работе сайта возникли еще ночью. К вечеру вторника он полностью перестал работать.

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.



Шведская компания предложила российским покупателям приобретать товары на онлайн-распродаже, стартовавшей 5 июля, через заявки, однако форма их отправки не работает.



При попытке заполнить заявку на сайте указывается, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму». На сайте компании есть пояснение: «В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте».

Фото: Максим Кокунин

Сказано и о возможности возврата товаров, купленных в период распродажи: вернуть их можно в течение 14 дней после покупки. Гарантийный срок составит 2 месяца. Также IKEA ввела на распродаже ограничения: теперь нельзя купить товаров более чем на миллион рублей и больше 70 штук одного товара, а вес заказа должен составлять максимум одну тонну.

В казанской IKEA из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагалось, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.



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Максим Кокунин