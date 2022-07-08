Амина Хусаинова назначена проректором Финансового университета при правительстве России

Начальник межрегионального филиала «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани Амина Хусаинова покинула свою должность. Она назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при правительстве России, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Амина Хусаинова возглавляла филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани с 2016 года. Ее сменил первый заместитель министра экономики Татарстана — глава Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. Сегодня его в качестве начальника представили коллективу ведомства.



Фото: tatarstan.ru

О том, что Рустем Сибгатуллин сменит Амину Хусаинову на посту начальника филиала «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани, «Реальное время» писало накануне. Источники издания в начале недели сообщали, что первый заместитель министра экономики Татарстана покидает свою должность и переходит на новую работу.



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Татьяна Демина