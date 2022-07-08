Амина Хусаинова назначена проректором Финансового университета при правительстве России
Начальник межрегионального филиала «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани Амина Хусаинова покинула свою должность. Она назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при правительстве России, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Амина Хусаинова возглавляла филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани с 2016 года. Ее сменил первый заместитель министра экономики Татарстана — глава Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. Сегодня его в качестве начальника представили коллективу ведомства.
О том, что Рустем Сибгатуллин сменит Амину Хусаинову на посту начальника филиала «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани, «Реальное время» писало накануне. Источники издания в начале недели сообщали, что первый заместитель министра экономики Татарстана покидает свою должность и переходит на новую работу.
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Справка
Хусаинова Амина Савдахановна родилась 19 октября 1963 года.
Образование
Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького (специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве»).
Трудовая деятельность
1981—1999 гг. — старший бухгалтер, главный бухгалтер в организациях агропромышленного комплекса РТ.
1999— 2006 гг. — работа в органах исполнительной власти РТ.
2007—2011 гг. — начальник отдела, заместитель директора, директор Департамента финансов и бюджетной политики Министерства сельского хозяйства РФ.
2012—2013 гг. — начальник Финансового управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
2013—2016 гг. — руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан.
С ноября 2016 г. — начальник Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Казани.
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