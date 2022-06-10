Итоги дня: отставка Энгеля Фаттахова, возвращение ключевой ставки к 9,5%, ликвидация ВТОЦ*
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 10 июня:
- Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку после инцидента с осквернением могилы. Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и заявил о готовности понести наказание. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что необходимо оперативно установить виновных в осквернении могилы. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (п.«б» ч.2 ст. 244 УК РФ).
- Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Последний раз такое значение было до начала специальной военной операции на Украине и санкционной агрессии Запада. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», — заявили в регуляторе.
- Некоторые российские банки заявили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. Центробанк России сообщил, что изучает этот вопрос, и напомнил, что кредитные организации не имеют права устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
- Сотрудники Следкома по Татарстану подали в международный розыск документы в отношении Наиля Насыбуллина — экс-директора развлекательного клуба «Казанова» в казанском КРК «Корстон». Советский райсуд Казани избрал ему заочный арест. Насыбуллину предъявлено заочное обвинение по делу об аферах в БТИ и Росреестре по одному эпизоду с ущербом 2,3 миллиона рублей.
- Казань и Грозный заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Оно предполагает подготовку и проведение совместных мероприятий для укрепления дружбы, сотрудничества жителей городов. Столицы Чечни и Татарстана намерены обмениваться информацией о программах и технологиях, которые реализуются и внедряются в них.
- В Татарстане в мае этого года совершили 5 529 сделок купли-продажи жилья. Это на 38,7% меньше апрельских показателей 2022-го. В республике за прошлый месяц официально зарегистрирована 6 841 сделка купли-продажи земельных участков, из них 1 031 — в Казани.
- Верховный суд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры республики и принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр* как экстремистскую организацию. Решение суда пока не вступило в законную силу.
- В Казани закрылись рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Одновременно с этим обновилось приложение McDonald’s, теперь оно называется «Мой бургер». Из нового меню исчезли «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях, а также все салаты и «Шримп Ролл».
- Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова подал иск о признании незаконным предписания Управления Росприроднадзора по РТ. В ходе проверки предприятия надзорная служба выявила несколько нарушений. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Касимове открыли памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике. Его высота — 3 метра, вес — 1,5 тонны. Авторы проекта — заслуженный художник России, доктор искусствоведения Вениамин Сидоренко и скульптор, кандидат искусствоведения Андрей Губко.
- Годовая инфляция в США достигла максимума с декабря 1981 года. По итогам мая она ускорилась до 8,6% после 8,3% в апреле.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 31 региону 970 миллионов рублей на приобретение госсимволики страны для школ в 2022 году. Татарстана в списке нет. В Минобрнауки объяснили, что в первую очередь оснащают те регионы, у которых ничего не было вообще.
- «Рубин» вышел из отпуска и представил список тех, кто на первом этапе будет готовиться к сезону в ФНЛ. Помимо вернувшихся из аренд семерых футболистов, среди которых Дарко Йевтич и Иван Игнатьев, здесь и новички с теми, кто остался со времен РПЛ. Детали — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил программу развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Ее планируется реализовывать с 2022 по 2024 год. Общий объем финансирования — 267,4 миллиона рублей. Из них 262,2 миллиона выделяются из федерального бюджета.
- Реальный эффективный курс рубля в мае 2022 года вырос на 21,6% по сравнению с апрелем, в годовом выражении — на 26,6%. Номинальный курс по отношению к доллару вырос на 20,4%, к евро — на 25,1%.
- На 8 июня в Татарстане по санитарно-химическим показателям не соответствуют городские пляжи Казани (пляж «Нижнее Заречье»), Набережных Челнов и Мензелинска. По микробиологическим показателям не отвечают требованиям городской пляж в Зеленодольске, пляж в Камско-Устьинском районе.
- Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост через Амур. Он соединяет Благовещенск и город Хэйхэ. Первыми по нему проехали грузовые автомобили — в КНР отправились восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис», а с китайской стороны въехали грузовики с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.
- В Приволжском федеральном округе нормы, запрещающие нарушать покой граждан в дневные часы, действуют лишь в трех регионах — Башкирии, Удмуртии и Ульяновской области. Во всех указанных регионах ПФО режим тишины действует с 13.00 до 15.00.
- Наименования «Аппарат президента Татарстана» и «Администрация президента Татарстана» стали равнозначными. Решение принято в целях совершенствования обеспечения деятельности руководителя республики и до завершения мероприятий по закону о публичной власти.
Ключевые события 107-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Министерство обороны России сообщило, что инженерные подразделения Вооруженных сил страны продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» около освобожденных Святогорска, Яровой, Студенок и Соснового. Они очистили более 5 кв. км территории Яровой и Студенок. Обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин.
- Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. Около Харькова ликвидированы производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники, проинформировали в Минобороны России. Сбиты еще два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29.
- Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «ясно и остро» потребовал от властей его страны присоединиться к санкциям Евросоюза против России. «Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с РФ», — заявил он.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему смертного приговора иностранным наемникам в ДНР. По его словам, суд вынес решение на основе законодательства Донецкой Народной Республики, так как преступления совершены были на ее территории. «Я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы ДНР», — заявил журналистам Лавров.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «долгосрочный риск» конфликта на Украине «будет иметь пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности». Он напомнил, что Анкара с начала спецоперации оказывала Киеву помощь, а вместе с этим пыталась помочь урегулировать ситуацию, «поощряя обе стороны к поиску жизнеспособного политического решения».
- С начала специальной военной операции уничтожены 3 528 единиц специальной военной автомобильной техники, 3 484 танка и других боевых бронированных машин, 1 843 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 168 беспилотников. Также ликвидированы 499 установок реактивных систем залпового огня, 336 зенитных ракетных комплексов, 195 самолетов и 130 вертолетов.
*Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность запрещена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан Актанышский муниципальный район РТФаттахов Энгель Навапович
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