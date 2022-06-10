Казань и Грозный заключили соглашения о межмуниципальном сотрудничестве

Фото: мэрия Казани

Казань и Грозный заключили соглашения о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба столицы Татарстана.

Документ подписали мэры Казани и столицы Чечни Ильсур Метшин и Хас-Магомед Кадыров. Соглашение подразумевает, что стороны станут готовиться и проводить совместные мероприятия, обмениваться информацией о программах и технологиях, сотрудничать в других сферах городского хозяйства для изучения лучших муниципальных практик.

Чеченская делегация прибыла в Казань с рабочим визитом сегодня утром. На протяжении четырех дней они планируют изучать опыт столицы Татарстана в решении вопросов местного значения в различных областях городского хозяйства, в частности в сфере благоустройства, строительства, ЖКХ, промышленности, экономики.

Фото: мэрия Казани

О том, что Казань посетит делегация из Грозного во главе с мэром города, стало известно накануне. Их интересует, как работает система ЖКХ, выстроена работа по строительству жилья, инфраструктурных объектов, а также вопросы, связанные с промышленностью, экономикой.



Дарья Акимова