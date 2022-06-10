СК объявил в международный розыск экс-директора казанского клуба «Казанова»

По данным «Реального времени», сотрудники Следкома по Татарстану подали в международный розыск документы в отношении бывшего директора развлекательного клуба «Казанова» в казанском КРК «Корстон» Наиля Насыбуллина.

В Советский райсуд Казани направлено ходатайство о его заочном аресте. Ожидается, что оно будет рассмотрено сегодня.

Насыбуллину предъявлено заочное обвинение по делу об аферах в БТИ и Росреестре. В федеральный розыск его объявили еще три года назад — в марте 2019-го. Сейчас у силовиков появилась информация, что бизнесмен скрывается за границей.

Напомним, дело БТИ и Росреестра о хищениях 13 участков и квартир на 47 млн рублей находится на рассмотрении Приволжского райсуда Казани. На скамье подсудимых — восемь человек, включая бывшую замглавы управления Росреестра по Татарстану Аду Зайдуллину. Вину большинство фигурантов не признают дела.

По версии следствия, начиная с 2012-го года группа мошенников в связке с действующими и бывшими сотрудниками БТИ и Росреестра занималась уводом объектов КЗИО исполкома Казани путем подделки правоустанавливающих документов и их вкладки в инвентарные дела с последующей регистрацией