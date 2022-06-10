Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% — такой она была до начала спецоперации

Банк России снизил ключевую ставку на 1,5% — с 11% до 9,5%. Решение принял совет директоров регулятора.

— Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня, — говорится в сообщении Центробанка.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России планирует принимать

с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Регулятор также будет принимать во внимание риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году должна составить 14—17%. Уже в следующем году она должна опуститься до 5—7%, а в 2024-м она вернется к 4%, прогнозирует Центробанк.

Фото: duma.gov.ru

Ключевая ставка в 9,5% действовала в России до начала специальной военной операции на Украине. 28 февраля Центробанк повысил ее сразу до 20%.

В апреле Банк России объявил о снижении ключевой ставки — с 11 апреля она составляла 17%, а 29 апреля она уменьшилась до 14%. С 27 мая и до сегодняшнего дня ключевая ставка составляла 11% годовых.



Татьяна Демина