Лишь в трех регионах Поволжья введен режим «тихого часа» днем

Только в 25 из 85 регионов России введены нормы, запрещающие нарушать покой граждан в дневные часы, о чем ранее сообщала пресс-служба Госсовета Татарстана. В Приволжском федеральном округе ограничения действуют лишь в трех регионах — Башкирии, Удмуртии и Ульяновской области, выяснило «Реальное время».

Во всех указанных регионах ПФО режим тишины действует с 13.00 до 15.00. Однако есть исключения. Например, в Башкирии эти правила не распространяются на многоквартирные дома и общежития, которые ввели в эксплуатацию менее полутора лет назад. Такие меры принимаются для того, чтобы позволить собственникам квартир в новостройках быстрее закончить обустройство жилья.

Формального запрета на шум днем в Удмуртии нет, но в региональном законе прописана рекомендация не нарушать покой граждан с 13.00 до 15.00. В регионе рекомендуют в это время не использовать колонки, в том числе автомобильные, и не проводить ремонт в многоквартирных домах, который может нарушать покой соседей.

В Ульяновской области помимо устройств по воспроизведению звука под запрет попадают также автомобильные сигнализации. Согласно местному закону владелец транспортного средства должен принять необходимые меры, чтобы она не срабатывала более одного раза. Под запрет также попали крики, свист, громкое пение и другие похожие действия, а также использование пиротехники.

Фото: Максим Платонов

Накануне стало известно, что идея введения «тихого часа» рассматривается и в Татарстане. Его также собираются установить с 13.00 до 15.00. Сегодня официальный представитель Кремля Лилия Галимова рассказала, что данную норму устанавливают из-за желания самих жителей республики.

— Если у общества, у жителей нашей республики, есть такой запрос, преобладает такой запрос, то значит он должен быть удовлетворен, — сказала она.



Артем Гафаров