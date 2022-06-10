В Казани закрылись рестораны «Макдоналдс»

В Казани закрылись рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг.

Закрыт «Макдоналдс» в «Корстоне», на улицах Искра, 7, Фатыха Амирхана и другие рестораны. Клиентов не обслуживают.

Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

Фото: realnoevremya.ru

Также отсутствует информация о меню ресторанов — убраны плакаты, на которых изображали бургеры и другие позиции меню. Вывески с названием «Макдоналдс» и логотип пока не демонтировали. Как сообщил источник «Реального времени», рестораны закрываются до 20 июня.

Фото: realnoevremya.ru

2 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».



Накануне сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.



Татьяна Демина