В Татарстане в мае рухнули сделки купли-продажи недвижимости

В Татарстане в мае этого года совершили 5 529 сделок купли-продажи жилья. Это на 38,7% меньше апрельских показателей 2022-го. Данные приводит Управление Росреестра по республике.

В Казани зарегистрировали 1 702 договора, из них 698 — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане в мае состоялось 1 939 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

В республике за прошлый месяц официально зарегистрирована 6 841 сделка купли-продажи земельных участков, из них 1 031 — в Казани, передает «Аппаратная».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Управления Росреестра по Татарстану, в республике в апреле 2022 года совершили 9 031 сделку купли-продажи жилья, что на 36,4% меньше показателей марта. В республике прошло 6 356 сделок по приобретению жилья в ипотеку.



Татьяна Леухина