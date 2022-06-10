Из обновленного меню McDonald’s убрали «Биг Мак» и еще несколько блюд

Сеть ресторанов общественного питания McDonald’s после закрытия своих заведений и обновления онлайн-приложения опубликовала новое меню. «Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года.

Из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров, таких как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях, а также все салаты («Цезарь», «Цезарь с креветками», «Овощной») и «Шримп Ролл». Кроме того, из перечня стартеров убрали средний картофель по-деревенски, а из десертов — «МакФлури».



С полным списком нового меню и цен на продукцию можно ознакомиться — в материале «Реального времени».

Напомним, сегодня приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его.

Также утром стало известно, что в Казани закрылись все рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Как сообщил источник «Реального времени», заведения будут закрыты до 20 июня.

Закрыт «Макдоналдс» в «Корстоне», на улицах Искра, 7, Фатыха Амирхана и другие рестораны. Клиентов не обслуживают. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.



Максим Кокунин