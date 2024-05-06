На «Изге Болгар җыены» разыграют бесплатные путевки и совершат коллективное покаяние

Празднование официального принятия ислама вошло в культурную программу XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: Максим Платонов

«Коллективная дуа покаяния»

В этом году, согласно указу раиса РТ, дату проведения праздника «Изге Болгар җыены» ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией перенесли с традиционного 21 мая на 19-е: мероприятие состоится в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который будет проходить в Казани с 14 по 19 мая.



С этого года главной, кульминационной частью «Изге Болгар җыены» станет коллективная дуа покаяния, «Тәүбә», которая, как обычно, пройдет около Малого минарета и начнется ориентировочно в 9.30.



Проведет ее многолетний инициатор этой задумки, председатель ЦДУМ Талгат хазрат Таджуддин. Планируется, что верховный муфтий обратится к мусульманам с призывом об искреннем покаянии и совершении дуа ко Всевышнему о прощении грехов и милости. Мероприятие будет масштабным: на «Тәүбә» соберутся муфтий Татарстана и мухтасибы районов, все имамы Татарстана и ЦДУМ, шакирды, гости Международного экономического форума KazanForum, участники Всероссийского форума татарских религиозных деятелей и все желающие.

— В будущем коллективная «молитва покаяния» будет главной целью проведения этого мусульманского форума в Болгаре. Это позволит усилить религиозную составляющую мероприятия и привлечь на него большее количество верующих мусульман, — выразил уверенность первый заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов.

«Молитву покаяния» хотят сделать основным событием. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нет штампа — нет путевки

Также на празднике пройдет розыгрыш путевок в хадж среди супружеских пар. Чтобы получить одну из трех путевок на двоих, надо будет предъявить (нет, не справку о никахе) штамп в паспорте. Их будут проверять на стойке регистрации, куда должны прийти желающие поучаствовать в розыгрыше пары, с 8 утра и до полудня.

Розыгрыш пройдет в два этапа. Сначала барабан выберет 15 семей, которые получат духовную литературу. Затем среди них будут разыграны три сертификата. Финансирование конкурса берет на себя ДУМ РТ.

— Мы ждем супружеские пары. Регистрироваться можно только вместе, только таким будет дан билет для участия в розыгрыше. Акция реализуется в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного в ДУМ РТ, и направлена на привлечение внимания мусульманского сообщества к ценностям семьи, их популяризацию и поддержку. Она станет уникальным событием, посвященным семейным парам, которые вместе посетили одно из важнейших событий в жизни мусульман Татарстана. Цель акции — мотивировать мусульман на создание семьи в будущем и способствовать укреплению душевных связей между супругами, — рассказал Ильфар хазрат.

Участие в конкурсе полностью бесплатное. Есть еще одно условие — в розыгрыше не могут принять участие сотрудники Духовного управления, чтобы не возникало подозрений в подсуживании.

Семейные пары смогут выиграть путевки в хадж. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Концерт, корэш, аударыш

Как рассказал заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, в этом году посетители смогут побывать на выставке «Ризаэтдин Фахретдин — ученый и богослов», организованной в комплексе «Памятный знак» в честь юбилея ученого. С 9.00 до 12.00 на территории Музея письменности будет проводиться мастер-класс по изготовлению средневековых чернил и изучению арабской каллиграфии. А с 9.00 до 11.00 на основной сцене состоится праздничный концерт с участием духовных представителей. Кроме того, на празднике будет представлена национальная борьба көрәш и уникальная игра верхом на лошадях аударыш.

— Все будет зависеть от погоды, но в любом случае мы ожидаем, что на «Изге Болгар җыены» в этом году приедет более 20 тысяч участников, — отметил Дамир Натфуллин.