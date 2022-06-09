Суд в ДНР вынес смертный приговор наемникам из Британии и Марокко, воевавшим на стороне Украины

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно законам ДНР, марокканец Саадун Брагим и британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер будут расстреляны.

Следствие установило, что за вознаграждение наемники участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Все трое признали свою вину в действиях, направленных на захват власти. Помимо этого, Аслин признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

4 июня Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников. Тогда в надзорном ведомстве допустили, что с учетом военного времени их могут приговорить к наказанию в виде смертной казни.



Дарья Акимова