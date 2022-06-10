У российских пользователей приложение McDonald’s сменило название на «Мой бургер»

Приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его.

В приложении есть функция мобильного заказа как в ресторане, так и с доставкой на дом. Однако оформить заказ пока нельзя.

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Как выяснило сегодня «Реальное время», в Казани закрылись рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг.

2 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».



Татьяна Леухина