В Татарстане утвердили программу развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане утвердили программу развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Программа будет реализовываться с 2022 по 2024 годы. Общий объем ее финансирования — 267,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

262,2 млн рублей выделяются из федерального бюджета, еще 5,2 млн рублей — из внебюджетных источников.

Ожидается, что к 2024 году на территории республики будет не менее 174 объектов зарядной инфраструктуры.

Отметим, что в Татарстане уже есть зарядные станции для электромобилей и электробусов. Одна из них открылась в Казани в сентябре на муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова.

В марте текущего года Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по стимулированию в республике спроса на электротранспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры для него. Детали — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина