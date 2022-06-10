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Наименования аппарата и администрации президента Татарстана стали равнозначными

12:18, 10.06.2022
Наименования аппарата и администрации президента Татарстана стали равнозначными
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наименования «Аппарат президента Татарстана» и «Администрация президента Татарстана» стали равнозначными. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Решение принято в целях совершенствования обеспечения деятельности президента Татарстана и до завершения мероприятий по закону о публичной власти.

На прошлой неделе стало известно, что переименование должности президента Татарстана произойдет к 2023 году. Закон предполагает переходный период.

Аппарат президента Татарстана — государственный орган республики, который осуществляет организационное, правовое, аналитическое, документационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности главы республики. В обязанности сотрудников аппарата входит контроль за исполнением указов президента, а также подготовка мероприятий, встреч и поездок с его участием. На этой же структуре обеспечение взаимодействия главы региона с политическими партиями, религиозными организациями. Структуры «Администрация президента Татарстана» пока что нет.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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