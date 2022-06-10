Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку. Его обращение опубликовано на сайте муниципалитета.

— Сегодня на территории нашего местного кладбища повторно осквернили могилу Виктора Смирнова — челнинца, который был прописан у нас в Актаныше. Первый случай произошел в декабре прошлого года и вызвал большой резонанс в обществе. Смею предположить, что это провокация, — заявил Энгель Фаттахов.

Он извинился перед родными Виктора Смирнова за то, что власти Актанышского района «не смогли предотвратить этот вопиющий факт». Фаттахов взял на себя всю ответственность за произошедшее и заявил о готовности понести наказание.



Энгель Фаттахов возглавил Актанышский район в 2018 году. Во главе муниципалитета он был и в 2006—2012 годах. В перерыве с 2012-го по 2017-й занимал должность министра образования и науки Татарстана.

Кто займет место Фаттахова на посту главы Актанышского района, пока не сообщается.

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года в селе Чишма Актанышского района ТАССР. Образование получил в Казанском сельскохозяйственном институте по специальности «инженер-механик».

В 1993—1995 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Актанышского района. Затем два года был заместителем главы администрации Сармановского района Татарстана, после чего его назначили первым заместителем. С 1998 по 2012-й занимал пост главы администрации Актанышского района. В 2000—2004 годах был депутатом Государственного Совета Татарстана второго созыва.

Татьяна Демина