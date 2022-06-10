Минобрнауки Татарстана: школы республики в настоящее время не нуждаются в оснащении государственной символикой

В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали «Реальному времени», почему республика отсутствует в списке регионов, которым будут выделены средства на приобретение государственной символики в 2022 году.

Напомним, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для 31 региона страны на приобретение государственной символики для школ в этом году. Так, на покупку комплектов, в которые входят герб России, флаг и флагштоки, для 11 тысяч школ направят 970 миллионов рублей. Средства получат Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области и другие регионы.

— В первую очередь оснащают те регионы, у которых ничего не было вообще, — пояснили в ведомстве.

Ранее ведомство сообщило, что сегодня также будет объявлен конкурсный отбор регионов России на оснащение учебных заведений государственной символикой в 2023 году. Отмечается, что Татарстан будет участвовать и в настоящее время уже известен рекомендуемый набор того, что необходимо для учебных заведений республики.

Фото: Максим Платонов

В апреле Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Все школы страны обеспечат государственной символикой по национальному проекту «Образование». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.

С 1 сентября во всех школах Татарстана начинать занятия будут с поднятия двух государственных флагов — России и республики. В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага страны.

Максим Кокунин