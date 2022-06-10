Российские банки планируют ввести комиссии за обслуживание валютных счетов — ЦБ изучает вопрос

Некоторые российские банки заявили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. Центробанк России изучает этот вопрос и напоминает, что кредитные организации не имеют права устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.

— По текущим счетам, открытым гражданами, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо, — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Регулятор напомнил, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада с целью уменьшить срок его действия или размер процентов, увеличить или ввести комиссии нарушает российское законодательство.



Фото: Максим Платонов

Банк России предупреждает, что после введения Западом санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. В связи с этим кредитные организации продолжат сокращать объемы своих валютных операций. В частности, они могут отказаться от предложения валютных продуктов.

Напомним, с 20 мая российские банки могут продавать физлицам без ограничений наличную иностранную валюту. Исключение — евро и доллар.



Татьяна Демина