Так много вопросов. «Рубин» вышел из отпуска с 33 игроками

Где остальные легионеры, почему из двух Игнатьевых остался Иван и останутся ли «сборники» Лисакович и Самошников?

Сегодня казанцы вышли из отпуска и представили список тех, кто на первом этапе будет готовиться к сезону в Футбольной национальной лиге. Помимо вернувшихся из аренд семерых футболистов, среди которых Дарко Йевтич и Иван Игнатьев, здесь и новички с теми, кто остался со времен РПЛ. Главный вопрос — повторят ли легионеры путь Дель Пьеро, Буффона и Кьеллини, оставшихся в «Ювентусе» после вылета из Серии А. Спортивная редакция «Реального времени» разобралась с представленным составом и постаралась ответить на главные вопросы.

Йевтич вернулся в Казань. Именно вокруг него нужно строить новую команду

Даже учитывая отсутствующих в списке иностранцев, на которых формально у «Рубина» сохраняются права, представленный состав на первые сборы выглядит довольно внушительно для уровня Футбольной национальной лиги. Однако очевидно, что он — это только изначальный не ограненный камень, которому еще предстоит получить очертания будущей скульптуры команды для выступления в ФНЛ. Кто-то еще подъедет, но еще больше будет тех, кто не захочет играть в лиге.

Самый большой вопрос по будущему в Казани подвешен над фигурой Дарко Йевтича, которого по понятной одному лишь Леониду Слуцкому причине отправили в аренду в начале прошлого сезона. Швейцарский полузащитник был крайне полезным игроком в центре поля того «Рубина», который занимал четвертое место по итогам сезона-2020/2021. Йевтич забивал важнейшие мячи в сложных ситуациях, порой «заряжая» с 40 метров и попадая. Эдакий «джокер» в составе Слуцкого. А учитывая, что футболист отправился в греческий АЕК, стабильно участвующий в еврокубках, уровень футболиста не заставляет сомневаться. Его контракт с «Рубином» действует еще 2 года.

Именно с отправкой в греческую аренду Йевтича началось перестроение той удачно собранной и отлаженной команды. В «Рубине» это решение объяснялось переизбытком легионеров в заявке, однако на замену тому же Йевтичу и Бегичу тут же приобретались другие иностранные футболисты, которые такой пользы не приносили. Если швейцарец действительно останется, то команду можно (и нужно) строить вокруг него как системообразующего игрока средней линии.

В то же время в этом списке нет, к примеру, Оливера Абильдгора и Монтассара Тальби, который пока задействован в играх сборной Туниса. Ожидаемо не оказались в списке и Андерс Дрейер, Сильвие Бегич, Сеад Хакшабанович и Хван Ин Бом. Приостановка контрактов с легионерами действует до 30 июня.

ФК «Рубин»

При этом в Футбольной национальной лиге клубам разрешено иметь в заявке не более 4 иностранцев, так что думать над тем, кого оставлять и кого отпускать, придется. Так что датчане с их востребованностью на европейском рынке в «Рубине» не останутся на 99,9%. С другой стороны, можно пока попытаться отдать их в аренду «до лучших времен», а через год вместе с возвращением в Премьер-лигу (если оно состоится) и стабилизацией ситуации в мире забрать обратно под усиление.

Игнатьев остался. Да не тот

Уверенно можно вычеркивать из представленного списка форварда Виталия Лисаковича и крайнего защитника Илью Самошникова. Оба игрока хоть и прилетели в Казань, но уже уведомили руководство «Рубина», что будут искать себе новые команды в РПЛ. Резонно.

Игроки сборных Белоруссии и России не видят развитие своих карьер на уровне Футбольной национальной лиги. Как раз чтобы не играть во второй по силе лиге, Самошников два с половиной года назад и перебирался в «Рубин» из «Торпедо».

Отсутствие в заявке Владислава Игнатьева говорит о том, что просьбы фанатов клуб и футболист не услышали. Напомним, после провального матча с «Уфой» игроки «Рубина» в полном составе подошли к фанатскому сектору извиняться. Мегафон в руки взял именно Игнатьев и единственный объяснялся с болельщиками: «Мы сделали все, что могли, старались, но не идет мяч и все, сами видели». После этого слово взяли лидеры фан-движения, которые попросили Игнатьева и других: «Не бросайте «Рубин», пожалуйста. Вы обязаны теперь вернуть команду обратно. Оливер, ты тоже».

ФК «Рубин»

С Игнатьевым контракт казанский клуб решил не продлевать — он уходит на правах свободного агента, а Абильдгор в подвешенном состоянии

Зато на первые сборы в Казань прибыл другой Игнатьев, Иван. Уходивший с помпой в аренду в «Крылья Советов» под сопровождающий видеоролик от самарцев с композицией Оксимирона и лозунгом «Новая игра», он вернулся без предложения от «Крылышек» о выкупе контракта, хотя такой пункт в арендном соглашении был. «Крылья» не захотели забирать нападающего за 2,5 миллиона евро.





«Чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда», — сопровождался ролик словами из трека, намекая на перезагрузку карьеры нападающего в Самаре. Как оказалось, дело было вовсе не в «Рубине», и даже не в системе Леонида Слуцкого, к которой 23-летний форвард якобы не привык. Перезагрузки не вышло. У нападающего всего 5 игр в составе самарцев и один гол. И все-равно это больше, чем в «Рубине».

Потянет ли нападающий уровень ФНЛ — не вопрос. Игрок действительно талантливый, но проблемы с мотивацией для достижений в футболе у него были еще в РПЛ. Избалованный большим вниманием и еще большими деньгами в Краснодаре молодой форвард серьезно снизил к себе требования в Казани и увлекся другими вещами — личными отношениями, дебошами в барах и отпусками. Есть большие сомнения, что у Слуцкого получится растрясти Ивана Игнатьева для того, чтобы тот ожил в условиях ФНЛ.

Кем пополнились?

Среди новобранцев «Рубина» на сборы прибыли два бывших полузащитника «Уфы» — 30-летний Дмитрий Кабутов (соглашение рассчитано на три года) и 35-летний Олег Иванов (на год с возможностью продления еще на один). В Уфе они не показали большой результативности, но оба имеют хороший опыт на уровне игр в РПЛ и этот опыт для сравнительно молодой ФНЛ очень пригодится Слуцкому. Хорошую практику на уровне ФНЛ имеет и молдавский полузащитник Валерий Чуперка — футболист играл на уровне сборных.

Оказался в заявке и новый ганский нападающий Джоэль Фамейе. Но самым интересным из всех новичков выглядит Александр Зотов из «Енисея». Болельщики красноярского клуба прощались с полузащитником с особым сожалением, называя его своей главной звездой. У него 4 гола в 30 играх. Но важнее то, как он умеет бороться за мяч и видение поля.

На просмотре у Слуцкого попробуют себя и два нападающих. 23-летний Иван Тимошенко из «Черноморца» и 24-летний Роман Минаев из «Ротора». Первый в прошлом сезоне ФНЛ-2 провел 14 игр, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. А Минаев в прошлом сезоне ФНЛ сыграл в 26 играх, забил 1 гол и отдал 4 передачи. Выглядит как просмотр на далекую перспективу.