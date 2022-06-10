Минниханов поручил установить виновных в осквернении могилы в Актанышском районе Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что необходимо оперативно установить виновных в повторном осквернении могилы челнинца Виктора Смирнова, находящейся в Актанышском районе Татарстана, и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает его пресс-служба.

По его словам, подобные происшествия в татарстанском обществе недопустимы. Президент отметил, что в традициях республики уважать людей разных национальностей и вероисповедания. Он добавил, что виновные должны понести полную ответственность за свои действия.

Также Минниханов поручил главам районов Татарстана внимательно относиться к этому вопросу и не допускать подобных случаев. Он особо подчеркнул недопустимость такой ситуации в Актанышском районе, в котором всегда был порядок и стабильность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После инцидента глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку. Он извинился перед родными Виктора Смирнова за то, что власти района «не смогли предотвратить этот вопиющий факт». Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и заявил о готовности понести наказание.

В декабре 2021 года в Актанышском районе неизвестные спилили могильный крест на кладбище, где похоронены представители разных конфессий. В районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты. Рустам Минниханов потребовал от руководства района разобраться в этом. Случившееся он назвал халатностью со стороны местных властей.

Дарья Акимова