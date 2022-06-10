Челнинский КБК отбился от претензий Росприроднадзора

Очистные без документов



Известный российский производитель туалетной бумаги из автограда — Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова подал иск о признании незаконным предписания Управления Росприроднадзора по РТ. В ходе проверки предприятия надзорная служба выявила несколько нарушений.

Во-первых, речь шла о несоблюдении экологических требований. Сообщалось, что на источниках загрязнения атмосферы предприятием произведены замеры промышленных выбросов в рамках производственного экологического контроля, но пробоотборные отверстия были оборудованы без учета требований ГОСТа. Во-вторых, в ходе выездного осмотра территории предприятия инспекторы выявили наличие действующих биологических очистных сооружений, которые не включены в инвентаризацию и по которым не установлены нормативы выбросов.

Не согласившись с вынесенным предписанием, КБК им. Титова обратился с жалобой на Росприроднадзор, но в ведомстве отказались ее удовлетворить. Спор перешел в судебное разбирательство.

Фото: nkbk.ru

Суд решил, что замеры производить можно



В результате проведенной экспертизы со специалистами аккредитованной лаборатории суд пришел к выводу, что существующее на предприятии оборудование для замеров промышленных выбросов в рамках производственного экологического контроля отвечает всем необходимым требованиям. Таким образом, первый пункт предписания признан недействительным.

По второму пункту суд отметил, что инвентаризация стационарных источников на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в эксплуатацию, проводится не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов. Спорные очистные ввели в эксплуатацию в сентябре прошлого года, соответственно, требование к Челнинскому КБК о включении их в инвентаризационный перечень в течение 30 дней, как того требовало Управление Росприроднадзора по РТ, не отвечает требованиям закона и тоже было признано недействительным.

Фото: nkbk.ru

Не все споры с надзорными службами для челнинского предприятия заканчивались так же успешно. В 2014 году за оказание негативного воздействия на окружающую среду КБК выплатил штраф на сумму более 1 млн рублей, а годом ранее — 1,8 млн. В 2019 году к административной ответственности привлекли сотрудников предприятия, по вине которых вскрылась недостача почти трех килограммов серной кислоты.

ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, является одним из ключевых бюджетообразующих предприятий Набережных Челнов. КБК основан в 1981 году. Штат комбината на сегодняшний день — более 1,7 тысячи сотрудников. Компания производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и гофрированный картон. За 5 месяцев 2022 года выручка предприятия составила 6,5 млрд рублей.

Эмиль Зиянгиров