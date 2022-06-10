Реальный эффективный курс рубля вырос на 21,6% в мае

Реальный эффективный курс рубля в мае 2022 года вырос на 21,6% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 26,6%. Номинальный курс по отношению к доллару вырос на 20,4%, к евро — на 25,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Официальный курс ЦБ России на 10 июня установлен на уровне: 58,3 рубля за доллар и 62 рубля за евро.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее допустил, что ослабление рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года.



Татьяна Леухина