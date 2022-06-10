На покупку государственной символики России в школы выделят более 970 млн рублей — это много или мало?

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 970 миллионов рублей на приобретение государственной символики страны для школ в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Средства получат Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области и другие регионы. В комплект входят герб России, флаг и флагштоки.

Татарстана в списке нет — в Минобрнауки «Реальному времени» пояснили, что это связано с тем, что школы республики в настоящее время не нуждаются в оснащении государственной символикой.

970 миллионов рублей на госсимволику — это:

$16,7 миллиона, или €15,9 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по 88,1 тысячи рублей на школу — всего деньги получат 11 тысяч образовательных организаций.

на школу — всего деньги получат 11 тысяч образовательных организаций. На 530 миллионов меньше стоимости строительства гимназии №14 в Набережных Челнах — 1,5 миллиарда.

стоимости строительства гимназии №14 в Набережных Челнах — 1,5 миллиарда. Примерно 10 миллионов настольных флагов России — в одном из интернет-магазинов такой стоит около 100 рублей. Всего школы получат по 10 настольных флагштоков с одним флагом.

настольных флагов России — в одном из интернет-магазинов такой стоит около 100 рублей. Всего школы получат по 10 настольных флагштоков с одним флагом. 388 тысяч уличных флагов размеров 150х225 см — примерно по 2 500 за штуку.

размеров 150х225 см — примерно по 2 500 за штуку. В 1,9 раза больше , чем правительство выделит на поддержку предприятий народных промыслов — 500 миллионов. Об этом также объявили сегодня.



, чем правительство выделит на поддержку предприятий народных промыслов — 500 миллионов. Об этом также объявили сегодня. На 130 миллионов меньше , чем выделят на безопасность школ в одной Казани — 1,1 миллиарда.

, чем выделят на безопасность школ в одной Казани — 1,1 миллиарда. Столько же получит Чувашия из федерального бюджета на строительство лыжероллерной трассы.



Дарья Пинегина