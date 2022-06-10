Годовая инфляция в США достигла максимума с декабря 1981 года

В США темпы роста инфляции в годовом выражении достигли максимума с декабря 1981 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд страны.

По итогам мая она ускорилась до 8,6%. При этом в апреле она составляла 8,3%.

В России в мае годовая инфляция замедлилась до 17,1% с 17,83% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%. Стоимость продовольственных товаров в прошлом месяце выросла на 0,6% по сравнению с апрелем и на 20,05% в годовом выражении. При этом непродовольственные товары упали в цене на 0,09% в месячном выражении и подорожали на 19,2% в сравнении с маем 2021 года.

Дарья Акимова