В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

По первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, открыли грузовое движение. Об этом пишет ТАСС.

— Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны, — рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По трансграничному мосту пошли первые грузовые автомобили — в КНР отправились восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис», а с китайской стороны въехали грузовики с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.



Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн отмечал, что вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон.

Татьяна Леухина