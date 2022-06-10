Минобороны сообщило об уничтожении авиатехники Украины на аэродроме Днепр

Фото: кадр видео Минобороны России

Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили авиатехнику воздушных сил Украины на аэродроме Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 националистов и две установки реактивных систем залпового огня «Град». Также ликвидированы производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ около Харькова.

За сутки российские средства сбили два самолета Украны: Су-25 и МиГ-29. Средства ПВО России перехватили четыре ракеты «Точка-У» в ЛНР и Харьковской области и три снаряда РСЗО «Ураган» в Харьковской области и ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы России обезвредили 224 взрывных устройства в нацпарке «Святые горы», передает ТАСС.

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Татьяна Леухина