Татарстан в 2022 году не получит деньги на приобретение государственной символики России для школ

Фото: Минобрнауки Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 31 региону средств на приобретение государственной символики страны для школ в 2022 году. Татарстана в списке нет.

На приобретение комплектов, в которые входят герб России, флаг и флагштоки, для 11 тысяч школ выделят 970 миллионов рублей. Средства получат Мордовия, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области и другие регионы.

В правительстве сообщили, что к 2024 году все общеобразовательные организации страны обеспечат государственной символикой.

В Минобрнауки Татарстана рассказали «Реальному времени», что сегодня объявят конкурсный отбор регионов России на оснащение учебных заведений государственной символикой в 2023 году. Победителю выделят средства из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в пресс-службе Минобрнауки Татарстана назвали список предметов, которые войдут в рекомендуемый набор, отметив, что для республике он будет увеличен за счет равного количества символики России и региона.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Все школы страны обеспечат государственной символикой по национальному проекту «Образование». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.

С 1 сентября во всех школах Татарстана начинать занятия будут с поднятия двух государственных флагов — России и республики. В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага страны.



Татьяна Демина