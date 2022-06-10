Роспотребнадзор Татарстана назвал пляжи, вода которых не соответствует нормам
В Татарстане результаты исследований воды некоторых пляжей показывают несоответствие гигиеническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
По состоянию на 8 июня по санитарно-химическим показателям не соответствуют городские пляжи Казани (пляж «Нижнее Заречье»), Набережных Челнов, Мензелинска.
По микробиологическим показателям не соответствуют норме городской пляж в Зеленодольске, пляж в Камско-Устьинском районе.
Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания. Роспотребнадзор не рекомендует купаться на данных пляжах.
Для татарстанцев этим летом доступны 20 пляжей. В Казани можно искупаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье».
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